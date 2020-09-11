كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 8 مناطق فى القاهرة

وأوضحت المحافظة، فى بيان صحفى، أن مناطق الانقطاع هى: منطقة العزب بالمطرية - شارع جسر السويس من ميدان التجنيد إلى الألف مسكن - استراحة الوزير بالحماية - السبع عمارات - أرض الجولف - ألماظة - مستشفى الجلاء العسكرى - ميدان الإسماعيلية.

وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.