كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 8 مناطق فى القاهرة

وأوضحت المحافظة، فى بيان صحفى، أن مناطق الانقطاع هى: منطقة العزب بالمطرية - شارع جسر السويس من ميدان التجنيد إلى الألف مسكن - استراحة الوزير بالحماية - السبع عمارات - أرض الجولف - ألماظة - مستشفى الجلاء العسكرى - ميدان الإسماعيلية.
وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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