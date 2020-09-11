بالأرقام.. 23 محافظة تخفض أسعار التصالح فى مخالفات البناء

والمحافظات التى خفضت أسعار التصالح هى "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".

وأشار محمود شعراوى إلى أن محافظة القاهرة جاءت فى صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، إذ بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى بتخفيض يتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 807 جنيهات، والتجارى 1169جنيهًا، والصناعى 709 جنيهات، وإدارى 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجارى ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعى ما بين 407 و 469 جنيهًا وإدارى من 542 إلى 665 جنيهًا.



وفى محافظة القليوبية، بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و50%، وتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى ما بين 300 و 400جنيه، والتجارى 1200 جنيه، والصناعى 300 جنيه، والأخرى "إداري" 1500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 150 إلى 350 جنيهًا، وتجارى ما بين 600 و1000 جنيه، والصناعى ما بين 150 و250 جنيهًا وأخرى "إدارى" من 750 إلى 1250جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى من 75 إلى 150 جنيهًا، وتجارى 300 جنيه، والصناعى 75 وأخرى "إدارى" 375 جنيهًا، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكنى من 50 إلى 100 جنيه، وتجارى 200 جنيه، والصناعى 50 وأخرى "إدارى" 250 جنيهًا.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة الإسكندرية خفضت الأسعار بنسبة 25%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 1103جنيهات، والتجارى 1532 جنيهًا، والصناعى 1367 جنيهًا، والأخرى "إدارى" 1549 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 263جنيهًا، وتجارى 421 جنيهًا، والصناعى 350 جنيهًا وأخرى "إدارى" 446 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 175جنيهًا، وتجارى 258 جنيها، والصناعى 220 وأخرى "إدارى" 258 جنيهًا، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 80 جنيها، وتجارى 146 جنيهًا، والصناعى 119 جنيهًا وأخرى "إدارى" 146 جنيهًا.

وأشار شعراوى إلى أن محافظة البحيرة خفضت بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 433 جنيهًا، والتجارى 780 جنيهًا، والصناعى 481 جنيهًا، والأخرى "إدارى" 763 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 240 جنيهًا، وتجارى 395 جنيهًا، والصناعى 263 جنيهًا وأخرى "إدارى" 450 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 115 جنيهًا، وتجارى 193 جنيهًا، والصناعى 143 جنيهًا وأخرى "إدارى" 230 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 72 جنيها، وتجارى 120 جنيهًا، والصناعى 83 جنيها وأخرى "إدارى" 133 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن محافظة المنوفية خفضت الأسعار بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 500 جنيه، والتجارى 1500 جنيه، والصناعى 500 جنيه، والأخرى "إدارى" 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 119 جنيهًا، وتجارى 350 جنيهًا، والصناعى 195 جنيهًا وأخرى "إدارى" 270 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 120 جنيهًا، وتجارى 290 جنيهًا، والصناعى 315 جنيهًا وأخرى "إدارى" 290 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 70 جنيها، وتجارى 120 جنيهًا، والصناعى 105 جنيهات وأخرى "إدارى" 110 جنيهات.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الغربية تراوحت نسبة التخفيض فيها ما بين 30 و40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 576 جنيهًا، والتجارى 774 جنيهًا، والصناعى 260 جنيهًا، والأخرى "إدارى" 813 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 411 جنيهًا، وتجارى 517 جنيهًا، والصناعى 206 جنيهات وأخرى "إدارى" 569 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 150 جنيهًا، وتجارى 259 جنيهًا، والصناعى 119 جنيهًا وأخرى "إدارى" 259 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 100 جنيه، وتجارى 115 جنيهًا، والصناعى 55 جنيها وأخرى "إدارى" 73 جنيها.

وأضاف شعراوى أن نسبة التخفيض فى محافظة كفر الشيخ بلغت ما بين 25 و40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 1350 جنيهًا، والتجارى 1798 جنيهًا، والصناعى 879 جنيهًا، والأخرى "إدارى" 1857 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر بالقرى سعر سكنى 205 جنيهات، وتجارى 266 جنيهًا، والصناعى 153 جنيهًا وأخرى "إدارى" 300 جنيه، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 80 جنيها، وتجارى 150 جنيهًا، والصناعى 100 جنيه وأخرى "إدارى" 150 جنيهًا.

وأوضح التقرير أن محافظة دمياط بلغت نسبة التخفيض فيها حوالى 30%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى ما بين 200 إلى 500 جنيه، والتجارى ما بين 280 إلى 700 جنيه، والصناعى ما بين 220 إلى 500 جنيه، والأخرى "إداري" 250 إلى 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 100 إلى 300 جنيه، وتجارى ما بين 200 و500 جنيه، والصناعى ما بين 120 جنيها و300 جنيه وأخرى "إدارى" ما بين 120 و300 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى ما بين 75 و100 جنيه، وتجارى ما بين 100 و 180 جنيهًا، والصناعى 75 جنيهًا وأخرى "إدارى" 75 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 50 جنيها، وتجارى 75 جنيهًا، والصناعى 50 جنيها وأخرى "إدارى" 80 جنيها.

وقال شعراوى إن التخفيض بمحافظة الدقهلية بلغ نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 900 جنيه، والتجارى 850 جنيها، والصناعى 650 جنيها، والأخرى 750 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 250 جنيها، وتجارى 350 جنيها، والصناعى 250 جنيها وأخرى "إدارى" 220 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 150 جنيها، وتجارى 300 جنيه، والصناعى 175 جنيهًا وأخرى "إدارى" 250 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 75 جنيها، وتجارى 150 جنيهًا، والصناعى 100 جنيه وأخرى "إدارى" 125 جنيها.

وفى محافظة شمال سيناء بلغت نسبة التخفيض حوالى 25 % حيث تم تخفيض 50 جنيه على المتر فى المساحات الأقل من 1000متر، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 500 جنيه، والتجارى 850 جنيها، والصناعى 500 جنيه، والأخرى 600 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 68 إلى 400 جنيه، وتجارى من 115 إلى 680 جنيه، والصناعى من 68 إلى 400 جنيه وإدارى من 83 إلى 500 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى من 45 إلى 75 جنيها، وتجارى من 75 إلى 128 جنيها، والصناعى من 45 إلى 75 جنيهًا وأخرى و إدارى من 55 إلى 90 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى من 25 إلى 40 جنيها، وتجارى من 40 إلى 65 جنيهًا، والصناعى من 25 إلى 40 جنيها وأخرى وإدارى من 30 إلى 50 جنيها.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن نسبة التخفيض بمحافظة بورسعيد تراوحت ما بين 10 و 30 % على سعر المتر للأسعار السابق الإعلان عنها والسابق تقديرها من قبل اللجان المختصة بقيمة 10 % "لمدينة بورفؤاد وحى الشرق" و20 % لأحياء الزهور والضواحى والعرب والمناخ والغرب و30 % على حى الجنوب.

وأوضح التقرير أن محافظة الإسماعيلية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 25%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى ما بين 800 و 1000 جنيه، والتجارى 160 جنيها، والصناعى 900 جنيه، والادارى 1000 جنيه والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى ما بين 135 إلى 800 جنيه، والتجارى ما بين 330 و 1360 جنيها والصناعى ما بين 135 و 800 جنيه والإدارى ما بين 160 و 1100 جنيه والأخرى 165 إلى 1000 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى من 90 إلى 150 جنيها، وتجارى من 10 إلى 425 جنيها، والصناعى من 150 إلى 310 جنيهات والإدارى ما بين 110 و310 جنيهات والأخرى ما بين 250 إلى 280 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 65 جنيها، والتجارى 100 جنيه، والصناعى 65 جنيها والإدارى 80 جنيها والأخرى 80 جنيها.

وأكد التقرير الذى أعده اللواء محمود شعراوى أن السويس بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 450 جنيها، والتجارى 990 جنيها، والصناعى 225 جنيها، والإدارى 630 جنيها والسياحى 600 جنيه والأخرى 225 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 200 جنيه، والتجارى 470 جنيها والصناعى 150 جنيها والإدارى 250 جنيها والأخرى 150 جنيها والسياحى 550 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ السكنى 70 جنيها، والتجارى 160 جنيها، والصناعى 90 جنيها والإدارى 90 جنيها والسياحى 90 جنيها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الشرقية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20 %، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 600 جنيه، والتجارى 1000 جنيه، والصناعى 400 جنيه، والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 400 جنيه، والتجارى 600 جنيه والصناعى 300 جنيه والأخرى 700 جنيه ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 200 جنيه، والتجارى 300 جنيه، والصناعى 200 جنيه والأخرى 300 جنيه وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكنى 100 جنيه، والتجارى 200 جنيه ، والصناعى 50 جنيه والأخرى 200 جنيه.

وأوضح التقرير أن محافظة المنيا بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 40 % إلى 50 %، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن 500 جنيه، والتجارى 1000 جنيه، والصناعى 775 جنيها، والادارى 700 جنيه والأخرى 675 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 500 جنيه، والتجارى 1000 جنيه والصناعى 775 جنيها والإدارى 700 جنيه والأخرى 675 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 150 جنيها، وتجارى 240 جنيها، والصناعى 203 جنيهات والإدارى 188 جنيها والأخرى 188 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 75 جنيها، والتجارى 113 جنيها، والصناعى 100 جنيه والإدارى 90 جنيها والأخرى 90 جنيها.

وأوضح التقرير أن محافظة الفيوم بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 30 % إلى 50 %، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 450 جنيها، والتجارى 1250 جنيها، والصناعى 450 جنيها، والادارى 700 جنيه والأخرى 1250 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 275 جنيها والتجارى 825 جنيها والصناعى 275 جنيها والإدارى 425 جنيها والأخرى 825 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى السكنى بلغ 150 جنيها، وتجارى 750 جنيها والصناعى 350 جنيها والإدارى 500 جنيه والأخرى 600 جنيه وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 70 جنيها، والتجارى 100 جنيه، والصناعى 80 جنيه والإدارى 90 جنيها والأخرى 90 جنيها.

وأشار شعراوى إلى أن محافظة أسيوط بلغت نسبة التخفيض فيها ما بين 20 إلى 30 %، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 379 جنيهًا، والتجارى 853 جنيهًا، والصناعى 311 جنيهًا، والإدارى 481 جنيهًا، والخدمى 658 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 244 جنيها والتجارى 611 جنيها والصناعى 194 جنيها والإدارى481 جنيها والخدمى 442 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 120 جنيها، وتجارى 230 جنيهًا، والصناعى 110 جنهات والإدارى" 175 جنيهًا والخدمى 250 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 80 جنيها، وتجارى 200 جنيه، والصناعى 55 جنيها والإدارى 100 جنيه والخدمى 145 جنيها.

وأوضح التقرير أن محافظة سوهاج خفضت الأسعار ما بين 10 % للقرى و25 % للقرى، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 505 جنيهات، والتجارى 930 جنيهًا، والصناعى 210 جنيهات، والأخرى 511 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 203 جنيهات والتجارى 372 جنيها والصناعى 120 جنيها والأخرى 240 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 75 جنيها، وتجارى 175 جنيهًا، والصناعى 73 جنيها والأخرى 105 جنيهات وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 90 جنيها، وتجارى 200 جنيه، والصناعى 96 جنيها والأخرى 125 جنيها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة قنا خفضت الأسعار بنسبة 25 % عن الأسعار السابق إعلانها ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 433 جنيهًا، والتجارى 900 جنيه ، والصناعى 700 جنيه، والإدارى 78 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 375 جنيها والتجارى 767 جنيها والصناعى 608 جنيهات والادارى 700 جنيه ومتوسط سعر المتر بالقرى، سكنى 80 جنيها، وتجارى 175 جنيهًا، والصناعى 135 جنيها والإدارى 150 جنيهًا وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 50 جنيها وتجارى 100 جنيه، والصناعى 80 جنيها والإدارى 90 جنيها.

وقال التقرير إن محافظة البحر الأحمر خفضت الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 %، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 430 جنيهًا، والتجارى 645 جنيهًا، والصناعى 370 جنيهًا، والفندقى 790 جنيها وأخرى 430 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 185 جنيها والتجارى 295 جنيها والصناعى 158 جنيها والأخرى 186 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 70 جنيها ، وتجارى 95 جنيها ، والصناعى 70 جنيها والأخرى 95 جنيها.

وأضاف التقرير أن محافظة الأقصر بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20 %، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن وغير المخططة للسكنى 286 جنيها والتجارى 450 جنيها والصناعى 318 جنيها والادارى 379 جنيها والأخرى 145 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 130 جنيها، وتجارى 284 جنيهًا، والصناعى 147 جنيهًا والإدارى 200 جنيه والأخرى 136 جنيها، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 100 جنيه، وتجارى 182 جنيهًا، والصناعى 111 جنيها والإدارى 134 جنيها والأخرى 102 جنيه.

كما خفضت محافظة جنوب سيناء الأسعار بنسبة 25 % على القرى والمدن.