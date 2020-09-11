محافظ الجيزة: 20 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء وتحصيل 350 مليون جنيه

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقا للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





وكشف محافظ الجيزة أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 20 ألف طلب، وأن إجمالى ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 350 مليون جنيه حتى الآن وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضى، مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومى وحتى مغادرة آخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل جميع العقبات أمامهم تسيهلاً على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والمهمة التى تقع على رأس أولويات الدولة.

وأشار محافظ الجيزة الى أن حى الهرم جاء فى المركز الأول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به حيث بلغت 1874 طلبا يتبعه حى الوراق بــ 998 طلبا وحى العجوزة 766 طلبا، كما جاء مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح التى بلغت 3174 طلبا ومركز أبو النمرس 2665 طلبا ومنشأة القناطر 2443 طلبا وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر.