تصريحات لـ دوت الخليج.. سيدة القطار تدحض شائعات الإخوان: ربنا نصفنى

ردت صفية أبو العزم، المعروفة بـ "سيدة القطار" على الشائعات المغرضة التى رددتها قنوات الجماعة الإرهابية، بأن "الفيديو مفبرك" قائلة: "لو كان مفبرك مكنش ربنا نصفنى.. وأنا بعمل الخير ومنتظره الرد من الرب وليس العبد".





ووجهت سيدة القطار فى تصريحات إلى "دوت الخليج"، تعليقا على واقعة قطار القاهرة المنصورة، رسالة إلى أبناء الشعب المصرى، قائلة: "وأنت بتتعامل مع العسكرى افتكر إنه خرج من بيته علشان تنام وأنت مرتاح.. افتكر إنه ممكن يسلم على والدته وميرجعش تانى".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أكدت احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءاً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وأضافت القيادة العامة فى بيان، أن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

كما تتوجه القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.