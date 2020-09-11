فى السيسى واثقين.. هاشتاج يجتاح تويتر: أعاد لمصر كرامتها وهيبتها

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وأعلن أحد المواطنين، تأييده الكامل لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بنشره صورة للرئيس مصحوب بتعليق: "كلنا معاك يارئيسنا وواثقين فيك"، فيما كتب آخر: "إنسان بدرجة رئيس، تحيا مصر وعاش السيسى".
فيما عبرت مواطنة عن حبها الشديد للرئيس السيسى، داعية إلى مواصلة البناء والتعمير، وكتبت: كمل ياريس وابنى وعمر فى كل مصـر، كمل ياريس وازرع ملايين الفدادين وصوب زراعية وإنتاج وفير، سدد الله بالتوفيق خطاك".
وكتبت أخرى: "حفظك الله يامن حفظت مصر فى أشد الأوقات حفظك الله يا من أعدت لمصر كرامتها وهيبتها حفظك الله يا من أدخلت فى قلوب المصريين حب الأوطان حفظك الله يا من جعلك الله مخلص مصر والمصريين من الطغاة، تحيا مصر وعاش السيسى البطل الزعيم تحيا مصر رغم انف الحاقدين".
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