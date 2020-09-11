20 % .. أسعار التصالح فى مخالفات المبانى بـ محافظة السويس

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن أسعار التصالح فى محافظة السويس بلغت حوالى 20% ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 450 جنيها ، والتجاري 990 جنيها، والصناعي 225 جنيها، والادارى 630 جنيها والسياحي 600 جنيه والأخرى 225 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 200 جنيه، والتجاري 470 جنيها والصناعي 150 جنيها والإدارى 250 جنيها والأخرى 150 جنيها والسياحي 550 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ السكني 70 جنيها، والتجاري 160 جنيها، والصناعي 90 جنيها والإدارى 90 جنيها والسياحي 90 جنيها .

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