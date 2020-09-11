أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة الغربية

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن محافظة الغربية خفضت نسبة التصالح فى مخالفات البناء ما بين 30 و 40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 576 جنيهًا، والتجاري 774 جنيهًا، والصناعي 260 جنيهًا، والأخرى "إداري" 813 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 411 جنيهًا، وتجاري 517 جنيهًا، والصناعي 206 جنيهات وأخرى "إداري" 569 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيهًا، وتجاري 259 جنيهًا، والصناعي 119 جنيهًا وأخرى "إداري" 259 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 100 جنيه، وتجاري 115 جنيهًا، والصناعي 55 جنيها وأخرى "إداري" 73 جنيها.

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