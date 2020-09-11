50 % .. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة المنيا

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أسعار التصالح مخالفات البناء بمحافظة المنيا بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 40 % إلى 50 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن 500 جنيه، والتجاري 1000 جنيه، والصناعي 775 جنيها، والادارى 700 جنيه والأخرى 675 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 500 جنيه، والتجاري 1000 جنيه والصناعى 775 جنيها والإدارى 700 جنيه والأخرى 675 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيها ، وتجاري 240 جنيها، والصناعي 203 جنيهات والإدارى 188 جنيها والأخرى 188 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 75 جنيها، والتجاري 113 جنيها ، والصناعي 100 جنيه والإدارى 90جنيها والأخرى 90 جنيها

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