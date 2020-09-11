50 % .. اسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة الفيوم

اعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة الفيوم.
وقال شعراوي، ان نسبة التخفيض وصلت بالمحافظة الى ما بين 30 % إلى 50 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 450 جنيها ، والتجاري 1250 جنيها، والصناعي 450 جنيها، والادارى 700 جنيه والأخرى 1250 جنيها.
مضيفا ان متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني بلغ 275 جنيها والتجارى 825 جنيها والصناعى 275 جنيها والإدارى 425 جنيها والأخرى 825 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى السكني بلغ 150 جنيها ، وتجاري 750 جنيها والصناعى 350 جنيها والإدارى 500 جنيه والأخرى 600 جنيه.
وعن متوسط سعر العزب والكفور اشار شعراوي انه سكني بلغ 70 جنيها، والتجاري 100 جنيه ، والصناعي 80 جنيه والإدارى 90 جنيها والأخرى 90 جنيها .
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