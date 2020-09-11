أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة شمال سيناء

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن نسبة تخفيض أسعار التصالح بمحافظة شمال سيناء بلغت حوالى 25 %؛ حيث تم تخفيض 50 جنيها على المتر في المساحات الأقل من 1000 متر، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 500 جنيه، والتجاري 850 جنيها، والصناعي 500 جنيه، والأخرى 600 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 68 إلى 400 جنيه، وتجاري من 115 إلى 680 جنيها، والصناعي من 68 إلى 400 جنيه وإداري من 83 إلى 500 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 45 إلى 75 جنيها، وتجاري من 75 إلى 128 جنيها، والصناعي من 45 إلى 75 جنيهًا وأخرى و إداري من 55 إلى 90 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني من 25 إلى 40 جنيها، وتجاري من 40 إلى 65 جنيهًا، والصناعي من 25 إلى 40 جنيها وأخرى وإداري من 30 إلى 50 جنيها
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