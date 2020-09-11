تقديرا لموقفها النبيل.. وفد من نقابة الفلاحين يزور سيدة القطار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: ان سيدة القطار بشهامتها وجدعنتها اظهرت للعالم صورة مشرفة للمرأة الريفية كما نعرفها ولا يعرفها الكثيرون.
وأكد " أبو صدام" خلال تصريحات له اليوم ، أن سيدة القطار نموذج حى لاخلاق الريفيات، تؤكد أن العادات والتقاليد الريفيه الكريمة مازالت موجوده بعدما ظن البعض أنها اندثرت بسبب كمية الاخبار المحبطه التي نسمعها يوميا نتيجه لغياب القيم الأخلاقية النبيلة.
واوضح عبدالرحمن أن وفدا من نقابة الفلاحين سيزور هذه الأم المصرية الأصيلة لتقديم درع النقابة العامة للفلاحين لها تقديرا لموقفها النبيل لجبرها خاطر الجندي المصري الكريم .
ودعا ابوصدام جميع المصريين لضرورة التمسك بالقيم الإنسانية النبيلة ونشرها والكف عن نشر كل ما يسئ لنا.
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