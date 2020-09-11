أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اسعار التصالح فى مخالفات البناء فى محافظة سوهاج بنسبة ما بين 10 % للقرى و25 % للقرى ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 505 جنيهات، والتجاري 930 جنيهًا، والصناعي 210 جنيهات، والأخرى 511 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 203 جنيهات والتجارى 372 جنيها والصناعى 120 جنيها والأخرى 240 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 75 جنيها ، وتجاري 175 جنيهًا، والصناعي 73 جنيها والأخرى 105 جنيهات وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 90 جنيها، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 96 جنيها والأخرى 125 جنيها .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 25 % للقرى .. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.