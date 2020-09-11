أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة المنوفية

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن محافظة المنوفية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 500 جنيه، والتجاري 1500 جنيه، والصناعي 500 جنيه، والأخرى "إداري" 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 119 جنيهًا، وتجاري 350 جنيهًا، والصناعي 195 جنيهًا وأخرى "إداري" 270 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 120 جنيهًا، وتجاري 290 جنيهًا، والصناعي 315 جنيهًا وأخرى "إداري" 290 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 70 جنيها، وتجاري 120 جنيهًا، والصناعي 105 جنيهات وأخرى "إداري" 110جنيهات.

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