30 % .. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة بورسعيد

اعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن نسبة التخفيض بمحافظة بورسعيد تراوحت ما بين 10 و 30 % على سعر المتر للأسعار السابق الإعلان عنها والسابق تقديرها من قبل اللجان المختصة بقيمة 10 % ( لمدينة بورفؤاد وحى الشرق ) و20 % لأحياء الزهور والضواحى والعرب والمناخ والغرب و30 % على حي الجنوب .

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