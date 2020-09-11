شبورة ورطوبة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة .. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا السبت نهارا، شبورة مائية صباحا والطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنسط احيانا على السواحل الشرقية - طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلا - لطيف على القاهرة والوجة البحري - لطيف على السواحل الشمالية - لطيف على شمال الصعيد - معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وثلاث تربع والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية . وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 35 24 الإسكندرية 32 25 وادى النطرون 33 24 طنطا 33 24 شبين الكوم 34 24 دمنهور 32 25 بلطيم 31 25 مطروح 29 23 السلوم 31 22 سيوة 36 23 بورسعيد 32 25 دمياط 31 26 الزقازيق 35 25 المنصورة 35 24 الاسماعيلية 36 22 السويس 35 24 العريش 33 23 رفح 32 22 Advertisements رأس سدر 36 25 نخل 37 20 نويبع 36 29 طابا 35 25 كاترين 34 20 الطور 35 26 شرم الشيخ 38 30 الغردقة 39 28 مرسى علم 37 29 الفيوم 36 24 بنى سويف 36 24 المنيا 37 23 أسيوط 38 25 سوهاج 38 27 قنا 40 27 الأقصر 41 27 أسوان 43 28 ادفو 41 27 أبوسمبل 42 26 الوادى الجديد42 28 شلاتين 38 29 ابو رماد 37 29 حلايب 35 30 رأس حدربة36 30

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