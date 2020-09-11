اسعار التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة كفر الشيخ

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن نسبة التخفيض في محافظة كفر الشيخ بلغت ما بين 25 و 40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 1350 جنيهًا، والتجاري 1798 جنيهًا، والصناعي 879 جنيهًا، والأخرى "إداري" 1857 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر بالقرى سعر سكني 205 جنيهات، وتجاري 266 جنيهًا، والصناعي 153 جنيهًا وأخرى "إداري" 300 جنيه، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها، وتجاري 150 جنيهًا، والصناعي 100 جنيه وأخرى "إداري" 150 جنيهًا.

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