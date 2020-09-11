40 % .. اسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة البحر الأحمر

اعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة البحر الأحمر.
وتم تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 430 جنيهًا، والتجاري 645 جنيهًا، والصناعي 370 جنيهًا، والفندقى 790 جنيها وأخرى 430 جنيهًا.
وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 185 جنيها والتجارى 295 جنيها والصناعى 158 جنيها والأخرى 186 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 70 جنيها ، وتجاري 95 جنيها ، والصناعي 70 جنيها والأخرى 95 جنيها .
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