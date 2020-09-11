أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة دمياط

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تخفيض أسعار التصالح فى محافظة دمياط حوالى 30%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 200 إلى 500 جنيه، والتجاري ما بين 280 إلى 700 جنيه، والصناعي ما بين 220 إلى 500 جنيه، والأخرى "إداري" 250 إلى 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 100 إلى 300 جنيه، وتجاري ما بين 200 و 500 جنيه، والصناعي ما بين 120 جنيها و 300 جنيه وأخرى "إداري" ما بين 120 و 300 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني ما بين 75 و 100 جنيه، وتجاري ما بين 100 و 180 جنيهًا، والصناعي 75 جنيهًا وأخرى "إداري" 75 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 50 جنيها، وتجاري 75 جنيهًا، والصناعي 50 جنيها وأخرى "إداري" 80 جنيها.

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