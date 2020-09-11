نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تكشف أبرز شكاوى التموين المقدمة من المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة عن تقرير حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي.

وكشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عن أبرز شكاوى التموين، ومنها شكوى سوء جودة الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية بأحد المخابز بناحية حصة الرهبان مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وبالتوجيه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية أفادت بتوجيه حملة من مفتشي الوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين على المخبز بتاريخ 582020، وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد صاحب المخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وحظيت شكاوى الكهرباء على مساحة كبيرة، فمنها على سبيل المثال شكوى أحد مواطني منشأة ناصر مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية من ارتفاع فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس بشكل مبالغ فيه بالرغم من تسجيل القراءة على موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وبالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أفادت بتصويب الوضع وتعديل فاتورة ٨ ٢٠٢٠، طبقًا لقراءة العداد على الطبيعة وإزالة أسباب الشكوى، وكذا شكوى سكان منطقة شمال الجامعة - أسيوط الجديدة من وجود أسلاك وكابلات مكشوفة قد تؤدي إلى صعق من يقترب منها، وبالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أفادت أن الكابلات المكشوفة بالمنطقة محل الشكوى هي نقاط تركيب لوح توزيع أحمال جهد منخفض وتم تركيب اللوح ودفن الكابلات، وأزيلت أسباب الشكوى، وشكوى أحد منتفعي الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الجديدة من تأخر تركيب عداد الكهرباء بالرغم من سداد كافة الرسوم منذ 2792016 وعند توجه الشاكي إلى شركة الكهرباء أفادت بعدم وجود عدادات في الوقت الحالي، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم التواصل مع المشترك وتركيب العداد وتسلمه الكارت بتاريخ 2482020.

أما الشكاوى التي تضمنها التقرير في مجال البيئة فقد تمثل أبرزها في شكوى أحد مواطني مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من المطحن الآلي بسبب وجود أتربة صادرة من المطحن مما يوثر ذلك على صحة المواطنين وتلوث الهواء، وبالتوجيه إلى محافظة البحيرة أفادت بمرور لجنة من إدارة البيئة على المطحن حيث وجهت المطحن ببناء سور من الصاج للفصل بينه وبين الجيران وقام المطحن ببناء السور، وبالتواصل مع الشاكي للمتابعة أكد إزالة أسباب الشكوى.

ولم يخل التقرير من نماذج لشكاوى عدد من المصريين في الخارج، فقد تلقت المنظومة شكوى مواطنة تطلب معاونتها في استعادة جثمان نجل شقيقها المتوفى بدولة قطر منذ أسبوع، وبالتوجيه إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أفادت أنه بالتنسيق مع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية تم إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى القاهرة، واستمر التواصل مع الشاكية لحين انتهاء إجراءات استلام الجثمان من مطار القاهرة.

