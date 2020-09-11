نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: تعيين 354 شابا منهم 20 من ذوي الهمم بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 354 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 20 شاباً من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، كما تم توفير 200 فرصة عمل للإناث بإحدى المصانع بالمحافظة، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 856 راغبا في العمل منهم 9 من ذوي القدرات الخاصة.

وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي للوزير أن المديرية قامت باستخراج 920 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، كما تلقت في مجال علاقات العمل 115 شكوى فردية تم تحويل 35 منها للمحكمة العمالية، و78 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتم تسوية شكوتين، كما تم بحث وتسوية 3 شكاوى وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأشار إلى أنه تم التفتيش على 150 منشأة، وتم تحرير 44 محضر لمنشآت مخالفة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والتفتيش على 10 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتحرير عدد 2 محضر لمنشآت مخالفة.