نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يجتمع بمحافظ بورسعيد لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة بكافة أجهزتها المعنية بالعمل على دفع عجلة التنمية فى مختلف المجالات، بما يلبى آمال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والدؤوبة لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة التى تزخر بها وتمتلكها العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

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وخلال الاجتماع، قدم اللواء عادل الغضبان عرضًا تضمن متابعة لموقف تنفيذ المشروعات القومية الجاري إقامتها على أرض المحافظة، هذا إلى جانب ما تم من جهود فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عدد من ملفات العمل والمشروعات بالمحافظة، فضلًا عن موقف تقنين الأراضي والتصالح في مخالف البناء.

واستهل محافظ بورسعيد عرضه بالإشارة إلى موقف تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، موضحًا أنه فيما يتعلق بقطاع الاسكان، فإنه جارٍ الإنتهاء من إنشاء 8690 وحدة إسكان اجتماعى، كمرحلة أولى، إلى جانب إنشاء 13796 وحدة إسكان اجتماعى واستثمارى ببورفؤاد، وكذا مشروع إسكان العاملين بهيئة قناة السويس، الذى وصل إلى 95 % كنسبة تنفيذ، بتكلفة 559 مليون جنيه.

أما فيما يتعلق بمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح المحافظ أنه تم استئناف العمل في محطة تحلية مياه غرب بورسعيد، المقرر إقامتها بطاقة إجمالية تصل إلى 20 ألف م3 يوم، وبتكلفة مالية تقدر بـ 440 مليون جنيه للمحطة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه أخرى لخطوط النقل، مشيرًا كذلك إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها في هذا القطاع، ومنها إنشاء محطة المياه السطحية بجنوب بورسعيد (الكاب)، ومشروع صرف صحي قرية الديبة، ومشروع إعادة تأهيل محطة معالجة بورفؤاد، إلى جانب مشروع صرف صحي الاسكان الاجتماعي بجنوب بورفؤاد، ومشروعات محطات القرى الأكثر احتياجًا (بحر البقر- الفتح – الرضوان)، منوهًا إلى عدد من المعوقات التى واجهت تنفيذ هذه المشروعات، وما تم من إجراءات للتعامل معها، لاستكمال تنفيذها.