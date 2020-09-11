انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي ATM لجميع البنوك.. التطبيق منتصف الشهر الجاري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري وتحديدا اعتباراً من 16 من ذلك الشهر، تبدأ البنوك المصرية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، في احتساب رسوم العمولات علي خدمات الاستعلام و السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM. واليوم من خلال بوابتكم المفضلة ” مصر فايف” نستعرض من خلال هذا التقرير، القيمة النقدية لرسوم وعمولات عمليات السحب والاستعلام لكافة البنوك المصرية وهي كالآتي: رسوم السحب والاستعلام في البنوك المصرية البنك العربي الإفريقي الدولي بـ8 جنيهات للسحب و 3 جنيهات للاستعلام.

بنك كريدي أجريكول بـ 6 جنيهات للسحب و جنيهان للاستعلام.

بنك عودة بـ8 جنيهات للسحب و 5 جنيهات للاستعلام.

البنك العقاري المصري العربي بـ4 جنيهات للسحب دون رسوم للاستعلام.

بنك الإسكندرية بـ10 جنيهات للسحب و 3 جنيهات للاستعلام.

بنك مصر بـ 6 جنيهات للسحب و جنيه واحد للاستعلام.

البنك الأهلي المصري بـ5 جنيهات للسحب و 1.5 جنيه للاستعلام.

بنك القاهرة بـ7 جنيهات للسحب و 5 جنيهات للاستعلام.

بنك التعمير والإسكان بـ5 جنيهات للسحب بدون أي رسوم للاستعلام.

المصرف المتحد بـ6 جنيهات للسحب و 5 جنيهات للاستعلام.

بنك سايب بـ 7 جنيهات للسحب و 3 جنيهات للاستعلام.

بنك التجاري الدولي CIB، بـ 20 جنيه كحد أدني للسحب بدون مصروفات استعلام.

بنك قطر الوطني الأهلي ONB بـ 5 جنيهات للسحب و جنيهان للاستعلام.

بنك الأمارات دبي الوطني بـ 20 جنيه للسحب وبدون مصروفات للاستعلام.

بنك فيصل الإسلامي بـ 5 جنيهات للسحب و 3 جنيهات للاستعلام.

بنك البركة بـ5 جنيهات للسحب و 3 جنيهات للاستعلام.

مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 5 جنيهات للسحب و 5 جنيهات للاستعلام.

بنك الكويت الوطني بـ7 جنيهات للسحب و 4 جنيهات للاستعلام.

بنك المصري الخليجي ” أي جي بنك” بـ 5 جنيهات للسحب و 3 جنيهات للاستعلام.

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