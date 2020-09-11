مصور سيدة القطار لـ دوت الخليج: مصر دولة قانون والواقعة تصرف فردى

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، اليوم الجمعة، أن توجهات الدولة المصرية، تؤكد أهمية إعلاء روح القانون، دون تفرقة، لأن الرئيس السيسى دائمًا ما يؤكد التعامل باحترام مع المواطن المصرى.

وتابع: "مصر مش كده.. مينفعش التعامل مع العسكريين بالشكل ده.. ولا حتى المدنيين".

وكانت وزارة النقل أعلنت فى بيان صادر عنها مساء أمس، انتهاء التحقيق الفورى الذى وجه به كامل الوزير وزير النقل، بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة بالتجاوز فى حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية، وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للائحة نظام العاملين بالهيئة كالتالى:

تم مجازاة عادل فاروق عبدالهادى – رئيس القطار بخصم أجر 50 يوما من راتبه، لما بدر منه فى هذه الواقعة تجاه أحد أبطال القوات المسلحة الباسلة.

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تم مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه، لما بدر منه فى هذه الواقعة تجاه أحد أبطال القوات المسلحة الباسلة.

صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب، وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة فى مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبى مخدرات والكشف الطبى النفسى.

وأكد البيان احترام وزارة النقل وجميع العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة، الذين نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم.