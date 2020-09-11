فيديوجراف: هاتف واشتراك دائم.. سيدة القطار تحصد ثمار إنسانيتها

صفية أبو العزم، سيدة مصرية أصيلة جسدت خلال موقفها البطولى فى واقعة مجند قطار المنصورة القاهرة، اسمى معانى الإنسانية، حتى أصبحت حديث الشارع المصرى، وأطلق عليها "سيدة القطار".





فى الفيديوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" التكريمات والهدايا التى حصلت عليها السيدة جراء موقفها النبيل، والذى لقى إشادة واسعة من جميع أطياف الشعب المصرى.

وكانت وزارة النقل أصدرت بيانا، بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس 9/9/2020.

وأكدت وزارة النقل، خلال البيان، اعتذار وزير النقل وجميع العاملين فى الوزارة عن تجاوز كمسارية القطار فى حق أحد ركاب القطار، كما أكدت احترامها واحترام جميع العاملين فى السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام.

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وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التى تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وإن جميع المواقف التى تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون فى إطار القانون وفى إطار احترام الراكب.

وتابعت: أنه لا تهاون مع أى مخطئ فى حق أى راكب، وأن الوزارة ستستمر فى خدمة جمهور الركاب خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى تشهدها منظومة السكك الحديدية فى جميع قطاعاتها والتحسين الكبير فى مستوى الخدمة المقدمة، موضحة أنه تم إيقاف مرتكبى الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفورى وانه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.