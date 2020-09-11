غدا.. تنسيقية شباب الأحزاب تناقش دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسى تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، بحضور أستاذ العلوم السياسية، الدكتور معتز عبدالفتاح، وذلك يوم السبت فى السابعة مساءً.





وتتمحور الملفات التى يناقشها الصالون السياسى للتنسيقية، حول دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية، يتناوله خالد بدوى عضو التنسيقية. كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما يوضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمى. وتتناول أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسى النواب والشيوخ، فى إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.

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