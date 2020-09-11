إنفوجراف: الجدول الزمنى.. تفاصيل انتخابات مجلس النواب

وفى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" تفاصيل انتخابات مجلس النواب: وأعلنت الهيئة، مواعيد انتخابات المرحلة الأولى، خارج جمهورية مصر العربية أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وداخل جمهورية مصر العربية، يومى السبت والأحد الموافقين 24 و2020/10/25م.

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