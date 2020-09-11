ألف جنيه تخفيض للسكني.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بمحافظة الإسماعيلية

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في 23 محافظة على مستوى الجهورية. وأشار وزير التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، استعرضه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أن التخفيض بمحافظة.

الإسماعيلية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 25% ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 800 و 1000 جنيه، والتجاري 160 جنيها، والصناعي 900 جنيه، والادارى 1000 جنيه والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني ما بين 135 إلى 800 جنيه، والتجاري ما بين 330 و 1360 جنيها والصناعى ما بين 135 و 800 جنيه والإدارى ما بين 160 و 1100 جنيه والأخرى 165 إلى 1000 جنيه ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 90 إلى 150 جنيها، وتجاري من 10 إلى 425 جنيها، والصناعي من 150 إلى 310 جنيهات والإدارى ما بين 110 و 310 جنيهات والأخرى ما بين 250 إلى 280 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 65 جنيها، والتجاري 100 جنيه ، والصناعي 65 جنيها والإدارى 80 جنيها والأخرى 80 جنيها .