اعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة الشرقية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 600 جنيه، والتجاري 1000 جنيه، والصناعي 400 جنيه، والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 400 جنيه، والتجاري 600 جنيه والصناعي 300 جنيه والأخرى 700 جنيه ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 200 جنيه، والتجاري 300 جنيه، والصناعي 200 جنيه والأخرى 300 جنيه وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكني 100 جنيه، والتجاري 200 جنيه ، والصناعي 50 جنيها والأخرى 200 جنيه .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 20 % .. أسعار التصالح فى مخالفات البناء فى محافظة الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.