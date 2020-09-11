بعد أزمة كورونا.. وصول أولى رحلات شركة سكات اير لـ مطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة سكات اير القادمة من كازاخستان وعلى متنها 234 راكبا، وذلك بعد استئناف جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ، استمرارًا لجهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة الى مصر.

تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وقام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات الوصول لهم ، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين.

وتطبق المطارات المصرية، منذ منتصف أغسطس الماضي، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من الجنسيات الأجنبية دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، وعدل القرار مع مطلع سبتمبر ليشمل المصريين، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

وسمح قرار الحكومة للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.