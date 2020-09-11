الحكومة تنفي فرض ضريبة على دفن الموتى

نفى المركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء،صحة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض ضريبة على دفن الموتى. وأكد المركز أن ما يتم تداوله ليس له صحة من الأساس ولن يتم فرض ضريبة على دفن الموتى. وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة

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