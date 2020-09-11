انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان رسمي “بعد تخفيضه حتى 70%” ننشر سعر متر التصالح في مخالفات البناء بـ 23 محافظة للسكني والنجاري والصناعي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت العديد من المحافظات بتخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال الآونة الأخيرة تخفيفاً عن المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، واستجابةً لنداءات بعض الأسر الفقيرة المتضررة من ارتفاع سعر المتر.

حيث تم تخفيض سعر المتر في عدد من المحافظات بنسبة تراوحت ما بين 10 إلى 70%، مقارنةً بما كانت علية في السابق، وتقوم باقي المحافظات بدراسة أمر التخفيض.

وننشر لمتابعي مصر فايف سعر متر التصالح في مخالفات البناء بعدد 23 محافظة، ويختلف سعر المتر في كل محافظة من القرى للمدن لعواصم المحافظات، كما يختلف سعر المتر بالنسبة للسكن عن الصناعي والتجاري والإداري وغير ذلك.

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وفيما يلي بيان بالمحافظات التي خفضت قيمة التصالح والمحافظات التي تدرس الأمر، ومنشور مجلس الوزراء السابق يوجد به جميع التفاصيل.

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