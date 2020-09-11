برلمانى لرئيس الوزراء: كمل جميلك بتخفيض رسوم التصالح فى الجيزة

وقال حساسين فى بيان له اليوم إن تخفيض رسوم مخالفات التصالح فى 23 محافظة لقى ارتياحا كبيرا من المواطنين داخل هذه المحافظات، مناشدا الدكتور مصطفى مدبولى تخفيض رسوم مخالفات التصالح بمحافظة الجيزة.
وقال حساسين إن أهالى وجماهير دائرتى الانتخابية بمحافظة الجيزة كرداسة، طالبوا منى بعد صلاة الجمعة اليوم مناشدة رئيس الوزراء تخفيض رسوم التصالح على مستوى محافظة الجيزة بجميع مدنها ومراكزها وأحيائها بصفة عامة وعلى نطاق مدينة كرداسة وقراها بصفة خاصة.
ووجه حساسين حديثه لرئيس الوزراء قائلا: "كمل جميلك وخفض رسوم التصالح بباقى المحافظات وعددها 4 محافظات فقط ومنهم محافظة الجيزة"، معربا عن ثقته فى أن الدكتور مصطفى مدبولى سيستجيب لاقتراحه فى ضوء اهتمام الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة وعن أهالينا من البسطاء والفقراء بصفة خاصة.
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