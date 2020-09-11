محافظ الشرقية يهدى درع المحافظة لوزير الأوقاف

أهدى ممدوح غراب محافظ الشرقية، درع المحافظة، إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نظرًا لما تقوم به وزارة الأوقاف من جَهد دعوى ووطنى ومجتمعى ملموس وخدمة بيوت الله عز وجل.





وأشاد المحافظ، وفقا لبيان صحفى اليوم، بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة. جاء ذلك تقديرًا لجهود الوزير المبذولة فى خدمة وعمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطى المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد.

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