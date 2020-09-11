مصور سيدة القطار لـ دوت الخليج: فخور قدام نفسى وأولادى بانتصارنا على الإخوان

وأضاف شادى محمد، خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، اليوم الجمعة، أن الواقعة حمت مصر من مخطط كان يحاك ضدها، ومثلت نصرًا على الجماعة الإرهابية، عندما توحد الجميع خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة الباسلة.
وتابع مصور الواقعة: "مبسوط إنى مشترك فى لوحة نصر لمصر وللجيش.. شايف نفسى زى الشهيد اللى بيصنع لوحة نصر لبلده".
وشدد فى تصريحاته لـ دوت الخليج: "مبسوط قدام نفسى وقدام أولادى إنى كنت جزء من لوحة محترمة اترسمت لمصر".
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أكدت احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءاً لوطنهم وشعب مصر العظيم.
وأضافت القيادة العامة فى بيان، أن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.
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