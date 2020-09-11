مصور سيدة القطار لـ دوت الخليج: نتطلع جميعا لأن نكون مثل الجندى بطل الفيديو

وقال مصور الواقعة فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إن جميع أبناء الشعب المصرى يتطلعون لأن يكونوا مثل هذا الجندى، متابعًا: "شخص محترم، ومثال يحتذى به فى العسكرية المصرية".

وأكد أن الجندى لم ينجرف بأى تصرفات مسيئة، رغم إساءة الكمسرى، مشيدًا باعتزازه بنفسه، وانضباطه فى ارتداء الكمامة، والأخذ بالإجراءات الاحترازية، وهو ما عهدنا على جميع أبناء القوات المسلحة المصرية.

وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة، فى بيان سابق، على احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءاً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، قرر منح اشتراك سنوى يجدد كل عام مدى الحياة، باسم السيدة صفية أبو العزم، الشهيرة بـ"سيدة القطار"، قائلا إنه سيذهب إلى بيتها لتكريمها.