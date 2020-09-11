هبة عبدالعزيز ناعية الفدائية آمنة الدهشان: واجب كلنا نترحم على روحها

نعت الكاتبة الصحفية هبة عبدالعزيز مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" السيدة آمنة دهشان، التى عرفت بأنها من أهم الفدائيات اللائى ناضلن ضد الاحتلال البريطانى.





وكتبت فى نعيها أنها أول سيدة مصرية حملت السلاح فى وجه الاحتلال البريطانى بمدينة الإسماعيلية فى إطار المقاومة الشعبية للاحتلال.

واستكملت عبدالعزيز قائلة: "لقد شاركت هذه العظيمة فى جهود المقاومة منذ عام 1951 و حتى حرب أكتوبر 1973، وكانت تساعد فى نقل السلاح إلى رجال المقاومة خلال فترة وجود القوات البريطانية بالإسماعيلية، وأمام نقاط التفتيش القوية على طرق المواصلات، وكانت تخفى السلاح داخل عربة الخضار وداخل ملابسها".

وأضافت: "أن الفدائية القوية ساعدت الفدائيين فى اختطاف الجنود البريطانيين، كما انضمت لبعض المجموعات الفدائية، التى تم تشكيلها وتنظيمها بعد أحداث 16 أكتوبر 1951، وكانت تساعد أيضا فى إخفاء الفدائيين فى المزارع التى يمتلكها والدها الحاج محمد منصور دهشان".

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وتابعت :"رفضت الراحلة الوطنية التى عشقت تراب بلادها "التهجير" بعد العدوان عام 1967، وكانت تستقبل الجنود العائدين من الجبهة فى حرب 5 يونيو 1967، ويذكر تاريخها الناصع أنها كانت تساعد رجال القوات المسلحة أثناء فترة الثغرة".

وقالت مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن المناضلة الراحلة: "البقاء لله وحده، يمكن كتير مننا ما يعرفهاش للآسف أو حتى سمع عنها، لكن واجب علينا نترحم عليها الف رحمة والف نور، فى جنة الخلد يارب".

ودعت عبدالعزيز الروائيين وكتاب السيناريو تحديدا لكتابة قصة حياة المناضلة المصرية آمنة دهشان وتجسيد دورها الوطنى والإنسانية فى الدراما وعلى شاشات العرض لتقديم قدوة للأجيال القادمة فى الوطنية وحب البلاد والإخلاص.