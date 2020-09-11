صلاح حسب الله: مصر قدمت تجربة متفردة فى مواجهة فيروس كورونا

وأكد حسب الله أن مصر قدمت تجربة متفردة فى مواجهة فيروس كورونا من خلال التناغم والتنسيق الرائع بين جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة وإعطاء ملف إدارة ملف أزمة كورونا لوزارة الصحة والسكان باعتبارها صاحبة الاختصاص فى إدارة هذا الملف.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم الجمعة، إن أبطال جيش مصر الأبيض بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان نجحوا داخل مصر وخارجها فى تقديم صورة مشرفة لبواسل الأطباء المصريين وجميع الأطقم الطبية وأطقم التمريض وتقديم أفضل النماذج الطبية الاحترافية فى مواجهة فيروس كورونا، مشيدا باستعراض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتجربة مصر فى مواجهة جائحة كورونا وتقديمها لبعض المقترحات لمساعدة الدول النامية ومتوسطة النمو لمواجهة الأزمة استرشادًا بالتجربة المصرية وذلك خلال مشاركتها فى اجتماع مناقشة تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عصر COVID-19 وما بعده الذى تنظمه الأمم المتحدة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلين عن 40 دولة

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله بتأكيد الدكتورة هالة زايد بأن الدولة كانت حريصة على الشفافية فى التعامل مع الأزمة ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن المصرى ليكون شريكا لها فى إدارة الأزمة، وهذا ما تحقق وظهر جليًا من خلال عدة لقاءات عقدتها الحكومة المصرية لعرض مستجدات الأمور على المواطن المصرى، ما عزز ثقة المواطن فى إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة وهى ماقوبل بإشادة عدد من المؤسسات الدولية بالجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا خصوصا أن الدولة المصرية قدمت أداءً جيدًا فى كل القطاعات والمستويات خلال هذه الأزمة غير المسبوقة على المستوى الإنسانى والعالمى

وناشد الدكتور صلاح حسب الله الشعب المصرى العظيم الاستمرار فى الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خصوصا فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، خصوصا فى ظل استمرار هذه الجائحة عالميا ومحليا مؤكدا ان المصريين كان لهم دورهم الكبير فى مساندة جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، معربا عن ثقته التامة فى أن الجهود المصرية الرسمية والشعبية سيكلل لها النجاح للانتصار على فيروس كورونا.