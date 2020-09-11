مصور سيدة القطار لـ دوت الخليج: الواقعة وحدت الصفوف خلف القيادة السياسية

وأكد شادى، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، اليوم الجمعة، أن الشعب كله أعلن وقوفه بجوار القيادة السياسية، وأكد أنه على قلب رجل واحد خلف القوات المسلحة.

وردًا على شائعات فبركة الفيديو، قال شادى محمود: "الفيديو عفوى.. أنا لا علاقة لى بالسيدة صفية، ولا بالكمسرى، ولا بالمجند"، مشددًا على أن أنصار الجماعة لا يريدون لمصر أن تنهض أو تحقق أى نجاح: "بيستكتروا علينا الفرحة".

جدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة، أكدت احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءاً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وأضافت القيادة العامة فى بيان، أن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

كما توجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.