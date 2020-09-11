صور.. وصول أولى رحلات شركة سكات إير إلى مطار شرم الشيخ

وأوضحت وزارة الطيران المدنى، فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى استمرارا لجهود الوزارة، لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

وفور الوصول تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وقام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود، كما تم تقديم جميع التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات الوصول لهم، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى حفاظا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين.