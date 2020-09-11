أمن الإسكندرية يكشف حقيقة فيديو العثور على طفلين مُكبلين أعلى سطح عقار

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لشخصين مُكبلين أعلى سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بالإسكندرية إلى أن الشخصين هما طفلين شقيقين "10، 11 سنة" مقيمان بذات العقار، وتبين قيام والدهما عامل، ومقيم بذات العنوان بتكبيلهما وتركهما أعلى سطح العقار.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بدعوى معاقبتهما لقيامهما بسرقة مبلغ مالي منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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