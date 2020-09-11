صور.. صلاح حسب الله يوقع الكشف الطبى بمستشفى ناصر العام لخوض الانتخابات

أجرى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ونائب دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، الكشف الطبى للترشح لانتخابات مجلس النواب بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وأشرف على الكشف الطبى والنفسى الدكتور محمد ناجى مدير عام المستشفى والدكتور خالد رزق.





وقال حسب الله: "إننى سأتقدم للترشح على المقعد الفردى بدائرة شبرا الخيمة مشيدا بالتفاف اهالى وجماهير شبرا الخيمة حوله وتأييده ودعمه فى هذه الانتخابات". وتوقع الدكتور صلاح حسب الله أن تكون انتخابات مجلس النواب القادمة أكثر شراسة من انتخابات مجلس الشيوخ، مشيدا بتجارب مصر الناجحة فى إجراء الاستحقاقات الانتخابية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات والإشراف القضائى الكامل على الانتخابات البرلمانية. وأعرب عن ثقته التامة فى أن مشاركة المصريين فى انتخابات مجلس النواب ستكون كبيرة سواء على المقاعد الخاصة بالقوائم الانتخابية او المقاعد الفردية.

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