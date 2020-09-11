إنفوجراف .. رسوم تسجيل الأراضى والعقارات فى الشهر العقارى

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ويتسعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، رسوم تسجيل الأراضى والعقارات فى الشهر العقارى.
ويدفع الراغب فى تسجيل الأراضى والعقارات فى الشهر العقارى، مبلغ 500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 100 متر مربع، وألف جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع.
كما يدفع الراغب فى تسجيل الأراضى والعقارات فى الشهر العقارى، مبلغ 1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع، وألفى جنيه لما تزيد مساحته على 300 متر مربع.
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