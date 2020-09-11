التعليم العالى تعلن مواعيد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن فتح تقليل الاغتراب "مناظر وغير مناظر وفى حدود نسبة 10%"، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، غدا السبت الموافق 12 سبتمبر وحتى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، وذلك وفقا للضوابط والشروط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات.





ويعد الغرض الأساسى من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بالكلية التى قبل بها بناء على نتيجة مكتب التنسيق ولكن فى أقرب مكان متاح له فى وليس الغرض من تقليل الاغتراب تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه من جديد. وجاءت قواعد تقليل الاغتراب على النحو التالى: أولا - التحويل بين الكليات:- التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل "اختبارات القدرات" التى أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة. ثانيًا - التحويل بين المعاهد:- يسمح للطالب الذى ترشح لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بتحويل لأخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، وذلك فى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

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