خاص لـ دوت الخليج.. مهند عماد الدين: الرئيس السيسى حقق حلمى فى أسرع وقت

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وقال مهند فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، اليوم الجمعة: "فرحان جدًا إن طلبى تحقق من الرئيس السيسى فى فترة وجيزة"، موضحًا أن الهدف من تدريس المادة هو ترسيخ ثقافة احترام الآخرين لدى الأطفال.
وأكد مهند، أهمية تعزيز الإيجابيات، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لنشر ثقافة الاحترام، مطالبًا بتدريس المادة لجميع مراحل الابتدائية.
وحرص مهند عماد الدين على توجيه الشكر للمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، مؤكدًا أنها منحته الفرصة للتحدث أمام الرئيس السيسى.
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبل أمس الخميس، الطفل مهند عماد الدين، من أصحاب القدرات الخاصة، وصاحب مقترح تدريس مادة «احترام الآخر»، لإهدائه أول نسخة من الكتاب، والذى سيتم تدريسه بداية من الصف الثالث الابتدائى فى العام الدراسى المقبل 2020/2021، كما يتم التحضير لتدريس المادة لطلبة الصف الأول والصف الثانى الابتدائى لاحقًا.
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