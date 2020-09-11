لميس جابر : موقف سيدة قطار المنصورة أثلج صدور المصريين

وأضافت فى برنامجها "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أن صفية منير المدافعة عن المجند والملقبة بـ"سيدة القطار" سجلت موقفا أثلج قلوب المصريين، عندما وقفت أمام كمسارى القطار، ودفعت قيمة التذكرة.
وكانت وزارة النقل اعتذرت فى بيانها، عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز فى حق أحد ركاب القطار، كما أكدت على احترامها واحترام العاملين فى السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.
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