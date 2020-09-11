خاص لـ دوت الخليج.. والدة مهند عماد الدين: مصر شهدت طفرة تعليمية فى عهد السيسى

قالت والدة الطفل مهند عماد الدين، إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة فى التعليم، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة ضرورة تطوير المنظومة بشكل أكبر لتحقيق استفادة للجميع.





وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، اليوم الجمعة، إن التعليم كان بحاجة أساسية لـ مادة "القيم واحترام الآخر.. معًا نبنى" التى اعتمدها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، كمادة لطلاب الصف الثالث الابتدائى.

وتابعت: "مهم جدًا الأطفال يتعلموا يتعاملوا باحترام مع غيرهم، خصوصًا من أصحاب الهمم، لازم يفهموا إن الاختلاف اللى فى أصحاب الهمم مش برغبتهم".

وقالت إن تدريس مادة "احترام الآخر" التى طرحها مهند أمام الرئيس السيسى، لم تكن وليدة اللحظة، بل منذ فترة طويلة، وكانت رغبة لأصحاب الهمم، متابعة:"ربنا أراد تطلع على لسان مهند".

Advertisements

وأشادت والدة الطفل الموهوب مهند عماد الدين، بتطوير منظومة التعليم فى مصر، مطالبة بأهمية العمل فى أسرع وقت، لاستكمال تلك المنظومة، مشددة على ضرورة تدريب الأطفال على استخدم وسائل التواصل الحديثة، وإتقان العمل مع التكنولوجيا.

وكان الطالب مهند طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال، فى شهر ديسمبر الماضى، بتدريس مادة احترام الآخر، ووجه السيد الرئيس وزارة التربية والتعليم بالعمل على تطبيق المقترح.

وحرص الدكتور طارق شوقى، على كتابة إهداء للطفل مهند، على أول نسخة من كتاب القيم واحترام الآخر، أمس الخميس، قائلاً: "إلى الطالب الرائع مهند.. هدية من مصر إليك للتعبير عن الإعجاب بأفكارك".