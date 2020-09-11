وزير خارجية أرمينيا يزور مصر غدا

يبدأ وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان زيارة إلى مصر غدا /السبت/ تستغرق أربعة أيام يلتقي خلالها وزير الخارجية سامح شكري وعددا من كبار المسئولين. وذكر بيان نشرته سفارة أرمينيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك اليوم - أنه من المقرر أن يتلقي مناتساكانيان خلال زيارته مع وزير الخارجية سامح شكري وعدد من كبار المسئولين في مصر فضلا عن عقد لقاء مع ممثلي الجالية الأرمنية بمصر.

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