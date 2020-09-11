مش_نازلين_في_السيسي_واثقين يتصدر تويتر.. ومغردون: الرئيس بيحافظ على البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى هاشتاج مش_نازلين_في_السيسي_واثقين ، وجاء ذلك تأييدًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالى: -نحن نؤمن برئيسنا ، ونؤمن أيضًا بمدى كراهية الإخوان المسلمين ، ولم نعد ساذجين ، فنحن نثق بإيماننا في يديه # مش_نازلين_في_السيسي_واثقين -ايوه يا ريس ابنى وعمر ، واحنا معاك لآخر المشوار #مش_نازلين_في_السيسي_واثقين #مش_نازلين_في_السيسي_واثقين مش نازلين عشان السيسي حقاني مش نازلين السيسي بيحافظ على البلد مش نازلين عشان السيسي بيبني في مصر Advertisements مش هنزل عشان احنا نحافظ على بلدنا من الهكسوس اللى عايز فرصة عشان يحتل بلدي وقرب مننا في ليبيا وعملناله خط أحمر واللى هيقرب هننسفه نسفا حفظ الله مصر وجيشها -في ظهرك لحد ما تشوف مصر أد الدنيا... زي ما حبيت انها تكون... و إحنا معاك #تحيا_مصر #مش_نازلين_في_السيسي_واثقين #مش_نازلين_في_السيسي_واثقين هد ياريس ميهمكش #مش_نازلين_في_السيسي_واثقين مهما قولت ربنا يحفظك وتحيا مصر -ان شاء الله كل الشعب المصرى معاك وواثقين فيك . وفي بناءك للبلد #مش_نازلين_في_السيسي_واثقين

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