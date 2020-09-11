بعد فترة طويلة من التوقف .. الزراعة: إعادة تشغيل مزرعتين للدواجن بدمياط

أكد المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة في دمياط أنه تم اليوم المرور على مزرعة الانتاج الداجنى بناحية عزب العرب التابعة للتعاون الزراعى بكفر سعد والتى كانت متوقفة لفترة طويلة وتم اعادة تشغيلها بعد تطويرها ورفع كفائتها وتحويلها للنظام المغلق بدلا من المفتوح ويوجد بها دورة تسمين ابيص بعدد 3000 دجاجة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشان الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة والاستغلال الامثل للاصول المملوكة للوزارة وتطوير المشروعات

وأضاف عبدالسميع انه يوجد ايضا مزرعة الإنتاج الداجنى بناحية الركابية التابعة للتعاون الزراعى بكفر البطيخ والتى كانت متوقفة منذ فترة تم اعادة تشغيلها ورفع كفائتها ويوجد بها دورة تسمين ابيص بعدد 3500 دجاجة وبالتالى يكون الاجمالى 6500 دجاجة.

ويأتي ذلك في إطار حصر الأصول غير المستغلة وإعادة تأهيلها وتحقق أقصى استفادة منها لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج.