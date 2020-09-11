وأضاف فهيم لـ دوت الخليج أن دخول فصل الخريف يعنى انخفاضا في شدة الطاقة الحرارية، وانكسارا كبيرا في حرارة الليل، وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار كما سنلاحظ زيادة الندى والرطوبة الجوية، وتحول اتجاهات الرياح تكون في معظمها شمالية غربية الى غربية. وحذر الخبير المناخى جميع المزارعين من الانتشار السريع للحشرات حرشفية الاجنحة (ديدان الاوراق والثمار) كما حذر من انتشار الأمراض المحبة للرطوبة (البياض الزغبي واعفان الثمار). وأضاف أنه قد يؤدى انكسار الموجة الحارة الى ارتباك في امتصاص النباتات لبعض العناصر المهمة مثل الفوسفور بالتحديد والمسبب لسرولة نباتات البطاطس و جفاف اطراف الاوراق للبصل في المشاتل وغيرها.

قال الدكتور محمد على فهيم الخبير المناخى ، إن الانكسار الحقيقي للحرارة بدأ على المناطق كافة، وبالتالى بداية تحول الأجواء من الصيف إلى الخريف مما يعني أن هناك تأثيرا على النباتات من خلال عدة عوامل.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر انتشار الديدان وعفن الثمار.. خبير مناخي يحذر المزارعين من انكسار الموجة الحارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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